رئيس بعثة الزمالك: اللاعبون لديهم إصرار على حصد البطولة وإسعاد الجماهير

أكد أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في جنوب إفريقيا صعوبة المباراة النهائية أمام “صن داونز” المقرر إقامتها السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري إبطال إفريقيا، لكنه أكد ثقته في الجهاز الفني واللاعبين بتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة.

وقال أحمد مرتضى اليوم الأربعاء، إن نقص قائمة الفريق واقتصارها على 17 لاعبا فقط أمر صعب للغاية على أي فريق ولكن يمكن اعتباره دافعا للاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية تقربهم من حسم اللقب.

وحول المواجهتين السابقتين للزمالك أمام “صن داونز” في دور المجموعات وتعرضه للهزيمة بهم أشار أحمد مرتضى إلى أن الوضع الآن مختلف الزمالك في نهائي البطولة واللاعبون لديهم الرغبة في إسعاد جماهير الزمالك المتعطشة لهذة البطولة منذ 14عاما.

وعن لقاء العودة والمقرر له 23 أكتوبر الجاري ببرج العرب أوضح أحمد مرتضى أن مجلس إدارة الزمالك يطالب بامتلاء الاستاد بكامل سعته بجماهير الزمالك المتعطشة لرؤية فريقها وهو يحرز اللقب القاري الغالي والصعود إلى كأس العالم للأندية.

واكد أن رئيس النادي سيبحث مع المسئولين زيادة عدد الجماهير عن العدد المصرح بها مسبقا من قبل الأمن رغبة في حضور أكبر عدد من الجماهير لمؤازرة الزمالك.