ضبط 52 طن سكر وسلع غذائية مجهولة قبل ترويجها بالسوق السوداء في القاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت تجاراً يقومون بتخزين السلع الإستراتيجية والحيوية، بهدف إعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة.

واستهدفت الحملات التى قادها اللواء عبد العزيز خضر، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، مواجهة أى حالات غير مبررة لرفع أسعار السلع خاصةً السلع الأساسية واللحوم وتحقيق استقرار بالسوق، وضبط القائمين على تخزين وتجميع السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 176 قضية تموينية شملت مضبوطات (10 طن سكر ، و16 طن أرز، و7 طن مكرونة، و 14 طن دقيق، و 5 طن زيت طعام، وطن لحوم، و27 أسطوانة بوتاجاز، و 6550 قطعة غيار سيارات، و 10044 علبة سجائر.