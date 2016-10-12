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مسؤول أممي: انتخاب «ترامب» خطير وتصريحاته مثيرة للقلق

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مسؤول أممي: انتخاب «ترامب» خطير وتصريحاته مثيرة للقلق مسؤول أممي: انتخاب «ترامب» خطير وتصريحاته مثيرة للقلق

دونالد

قال زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ” أن انتخاب المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب سيكون خطيرا من وجهة النظر الدولية ” حسب قوله.

و أضاف الحسين- فى تصريح نقلته “أيه بى سى” الأمريكية اليوم الأربعاء- ” أن بعض تعليقات المرشح الجمهوري” مربكة للغاية ومثيرة للقلق”، لاسيما المتعلقة بالتعذيب والفئات الضعيفة، مضيفًا أنه “إذا تم انتخاب دونالد ترامب على أساس ما قاله بالفعل، وما لم يتغير هذا، أعتقد أنه من دون أى شك سيكون خطيرا من وجهة النظر الدولية”.

فى المقابل، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، أنه لا يتعين على الحسين أن ينتقد حكومات ورؤساء الدول الأجنبية .

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