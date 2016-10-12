خلطات تبييض الجسم

تصبح البشرة أكثر قتامة بسبب تلوث الهواء، والتعرض لأشعة الشمس، بالإضافة إلى العوامل الطبيعية الأخرى. هذه البقع تجعلك تبدين أكبر في السنّ، كما أنها لا تؤثر في وجهك فحسب، وإنما تنعكس على جسمك، لا سيما على المرفق ومفاصل الجسم. من هنا، لا تتردّدي بتاتاً في استخدام المستحضرات التي تساعد على تبييض البشرة وتحافظ على توهّج وشباب جسمك. إليك في هذا الموضوع 3 خلطات طبيعية سهلة التنفيذ من مستحضرات موجودة في مطبخك:

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الخلطة الأولى:

المكونات:

-1 ½ كوب زبادي

-ملعقة صغيرة من العسل

-ملعقة كبيرة من عصير الليمون

-3 حبوب من اللوز

- رشة من الكركم المطحون

طريقة التحضير:

-اطحني حبوب اللوز جيداً حتى تتحول إلى بودرة

-أضيفي الزبادي، والعسل، والليمون والكركم إلى بودرة اللوز، وضعيها في الخلاط لدمجها جيداً.

-ضعي هذه الخلطة مع كريم الجسم، وطبّقي منه على جسمك كلّ ليلة.

الخلطة الثانية:

المكونات:

-ملعقتان صغيرتان من الكركم

-ملعقتان صغيرتان من الطحين

-عصير ليمون

-كريم الجسم الذي تستخدمينه.

طريقة التحضير:

-ضعي في وعاء ملعقتين صغيرتين من الكركم

-أضيفي من 5 إلى 10 قطرات من عصير الليمون (انتبهي حتى لا تكثري من الليمون، إذا كنت تعانين من حساسية في الجلد)

-ضعي ملعقة كبيرة من كريم الجسم، لكن احرصي على أن تحرّكي المزيج جيداً عند إضافة الكريم.

-طبقي هذه الخلطة فقط على مناطق الجسم التي تريدين تبييضها.

الخلطة الثالثة:

المكونات

-كوب من عصير الليمون

-ماء ورد

طريقة التحضير:

- ضعي 6 قطرات من ماء الورد في كوب من عصير الليمون

- اخلطي المزيج جيداً

- اغمسي قطنة بالخليط، وافركي بها المناطق التي تريدين تبييضها بحركات دائرية

- اتركيها لمدة 15 دقيقة قبل غسلها.

انتبهي سيدتي! ننصحك باستخدام كلّ هذه الخلطات في فترة الليل. أولاً: لأن هذه المكونات يمكنها أن تتفاعل مع أشعة الشمس وتؤدّي إلى حروق في البشرة. ثانياً: مفعولها الإيجابي يزداد في فترة الليل مع ازدياد تدفق الدم.

إضافة إلى هذه الخلطات، ننصحك باعتماد نظام غذائي صحي للحفاظ على بشرة مشرقة من الأعماق.