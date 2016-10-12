تجديد حبس مجند شرطة 45 يومًا في اتهامه بسرقة 250 ألف جنيه

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، تجديد حبس مجند شرطة، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك على خلفية اتهامه بسرقة مبلغ ربع مليون جنيه من خزينة إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، حسبما أفاد مراسلنا.

بدأت الواقعة حين تلقى كان رجال مباحث قسم شرطة الموسكي، بلاغًا من رقيب شرطة “محمد أبو اليزيد محمد السيد” 36 سنة، من قوة الإدارة العامة للحماية المدنية، باكتشافه كسر باب مكتب قسم الشئون الإدارية والمالية، وسرقة حقيبة جلدية بداخلها مبلغ مالي يقدر بـ 253.282 جنيهًا.

وتبين أن المبالغ المسروقة خاصة برواتب الأفراد والمجندين بالإدارة من داخل الدولاب الخاص به، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وتوصلت التحريات، إلى أن “بدر.ر.ي” 21 سنة – مجند سائق بالإدارة العامة للحماية المدنية ومقيم بمحافظة البحيرة، وراء ارتكاب الواقعة.