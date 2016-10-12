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تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث العمرانية» إلى 19 ديسمبر

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تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث العمرانية» إلى 19 ديسمبر تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث العمرانية» إلى 19 ديسمبر

تعبيرية

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة المتهم “علي محمد علي” – عامل – في الحكم الغيابي الصادر ضده بالإعدام شنقًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف العمرانية” لجلسه 19 ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل، لسماع المرافعة، فيما صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، عضوية المستشارين أسامه عبد الظاهر، والدكتور خالد الزناتي، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا، حسبما ألإاد مراسلنا.

وأصدرت المحكمة – في الـ 17 من يوليو الماضي -حكمًا غيابيًا بالإعدام شنقًا لـ6 متهمين في القضية، بعدما ورد للمحكمة رد فضيلة المفتي حول إعدامهم، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ3 آخرين بالقضية، ومصادرة المضبوطات.
> ووجهت النيابة العامة، إلى المتهمين “التجمهر، التظاهر بمنطقة العمرانية، قطع الطرق، حيازة أسلحة نارية وذخائر حية، ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال العام، ومنها قتل المجني عليه الطفل محمد بدوي زايد – عمدًا – والشروع في قتل آخرين من المواطنين، فضلًا عن قيامهم بإتلاف المال العام، التلويح بالعنف، واستخدام البلطجة، وذلك باعتبارهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية”.

 

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