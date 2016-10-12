«تويوتا» تسحب 340 ألف سيارة من الأسواق بسبب خلل في نظام فرامل اليد

أعلنت شركة”تويوتا موتورز” اليابانية سحب 340 ألفا من سياراتها الهجينة “بريوس” من الأسواق العالمية بسبب خلل في نظام فرامل اليد.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية اليوم الأربعاء أن الاستدعاء يشمل 212 ألف سيارة من أسواق اليابان، وحوالي 94 ألفا من أسواق أمريكا الشمالية، إلى جانب 17 ألفا من أوروبا، والباقي من استراليا ومناطق أخرى في العالم.

وأقرت الشركة بانها تلقت تقارير تفيد بوقوع حوادث وتسجيل حالات إصابة ووفاة جراء هذا العيب، إلا أنها مازالت تبحث صحة هذه التقارير.

وأشارت “تويوتا” إلى أن الاستدعاء يشمل السيارات التي تم إنتاجها في الفترة بين شهرى أغسطس 2015 وأكتوبر 2016.