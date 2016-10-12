النقل: نشاط كبير في حركة السفن والشاحنات بميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الاربعاء في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الإستراتيجية حيث يجري تفريغ شحنة سولار تزن 30 الف طن قادمة من روسيا علي متن السفينة “ميرسك ادريتك” ، ويجري تفريغ شحنة بوتاجاز تزن 12 ألف طن متري قادمة من قبرص واسبانيا علي متن السفينتين “جاز اوديسون” و “كيركباي”، كما وصلت العبارة “نيبتون هيلاس” قادمة من إليونان وعلي متنها 240 سيارة ، ويجري تفريغ السفينة “لولاندس بيريس” علي متنها 49 ألف طن فحم قادمة من روسيا والسفينة “سكايروز” علي متنها 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا ، والسفينة “سي بسكويت” علي متنها 66 ألف طن ذرة قادمة من أوكرانيا .

وأضاف الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 135 سفينة وغادرت الميناء 7 سفن ووصلت 12 سفينة وتراكي على الأرصفة 34 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجي 43 سفينة ، والداخلي 13 سفينة وخرج من الميناء 45 وحدة نهرية علي متنها13 الف طن فحم وعدد 8 وحدات نهرية محملة باجمالي 2400 طن ، وبلغ مخزون القمح بالميناء مليون ومائة وأربعة وثلاثون طنا منهم 440 ألف طن قمح كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء ، وخروج 96 شاحنة محملة بإجمالي 2880 طن كما سجل ورود 233 ألف طن بضائع عامة خلال ال 24 ساعة الماضية.

ومن ناحية أخري وجه اللواء بحري . مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات قبل تفريغها.