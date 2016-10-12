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أمن الإسكندرية يضبط أمين مخزن لاتهامه بالانضمام لجماعة محظورة

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أمن الإسكندرية يضبط أمين مخزن لاتهامه بالانضمام لجماعة محظورة أمن الإسكندرية يضبط أمين مخزن لاتهامه بالانضمام لجماعة محظورة

>الإسكندرية - هناء أبو العز

قامت مأمورية مشتركة من ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية، بحملة أمنية بدائرة قسمى شرطة "ثان المنتزه – وثان الرمل".

 

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من "ح. م"، 39 سنة، أمين مخزن بمكتب استيراد وتصدير ومقيم بدائرة قسم محرك بك، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية إدارى قسم شرطة ثان الرمل "انضمام لجماعة محظورة".

 

كما تم ضبط "ع. ع"، 45 سنة، موظف بشركة أدوية ومقيم بدائرة قسم برج العرب، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية إدارى قسم شرطة ثان المنتزه، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة .

 

وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شرطة الدخيلة من ضبط "م. س"، 38 سنة، بدون عمل مقيم دائرة قسم كرموز المحكوم عليه فى "21" حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "مبان" بلغت جملة الأحكام الصادره ضده بالحبس لمدة 10 سنوات، وجار التنفيذ عليه.

 

 


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