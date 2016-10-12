"تموين الأقصر" تحرر 437 محضرا تموينيا خلال سبتمبر الماضى

قادت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية خلال شهر سبتمبر الماضى، بقيادة عبد المنعم السباعى مدير المديرية، بالاشتراك مع قسم شرطة تموين الأقصر ومديريات الصحة والطب البيطرى والبيئة، وحررت 437 محضرا تموينيا.

أسفرت جهود تلك الحملات عن تحرير (99) محضر عدم إعلان، و(25) محضر شهادة صحية، و(24) محضر صلاحية، و(57) محضر ذبح خارج السلخانة، و(13) محضر سلع مجهولة المصدر، و(32) محضر عدم وجود ترخيص، و(107) محضر مخالفات مخابز، و(4) محاضر مخالفات تجار دقيق، و(4) محاضر نقص وزن سكر، و(7) محاضر بيع بازيد من السعر، و(2) محضر عدم وجود فواتير، و(9) محاضر تجميع بنزين، و(11) محضر مخالفات محطات وقود، و(4) محاضر عدم مزاولة نشاط، و(2) محضر استخدام اكياس سوداء، و(9) محاضر مخالفات مستودعات بوتاجاز.

وخلال الـ10 أيام الماضية من شهر أكتوبر 2016، أسفرت الحملات التموينية عن تحرير (177) محضر شملت (41) محضر عدم اعلان، و(51) محضر مخالفات مخابز، و(11) محضر سلع منتهية الصلاحية، و(7) محاضر شهادات صحية، و(12) محضر مستودعات دقيق، و(27) محضر عدم وجود ترخيص، و(5) محاضر تجميع بنزين، و(7) محاضر نقص وزن سكر، ومحضر عدم مزاولة نشاط، و(4) محاضر سلع مجهولة المصدر، و(10) محاضر مخالفات بوتاجاز، ومحضر بيع بازيد من السعر الرسمى.