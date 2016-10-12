الداخلية توجه ضربات قاسية لإرهابى تنظيم "أنصار بيت المقدس"

أكدت مصادر أمنية، أن الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط عدد من قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى، المتورطين فى ارتكاب عدة عمليات إرهابية استهدفت رجال الجيش والشرطة بعدة محافظات.

وكشفت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجهات الأمنية قدمت لنيابة أمن الدولة العليا خلال الفترة الماضية عدد من قيادات التنظيم الإرهابى المطلوب ضبطهم على ذمة وقائع إرهاب.

وأوضحت المصادر، أن التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا مع العناصر المقبوض عليها، كشفت عن ضلوعهم فى تنفيذ هجمات إرهابية استهدفت عدة منشأت حيوية بمحافظة شمال سيناء، والتخطيط لاستهداف مبانى أخرى خارج نطاقها.

وأشارت المصادر، إلى أن اعترافات المتهمين المقبوض عليهم فضحت مخطط التنظيم الإرهابى، لاستهداف الارتكازات الأمنية، والكمائن الثابتة والمتحركة بمناطق مدن شمال سيناء، وخطة لاقتحام معسكرات تابعة للقوات المسلحة بشن هجمات انتحارية بسيارات مفخخة.

وأضافت، أن التحقيقات أسفرت عن ضلوع عناصر "بيت المقدس" فى قتل عدد من الأشخاص – بدو سيناء – وذبحهم لإرهاب الأهالى، بزعم تعاملهم مع القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، وتفجير منازل مواطنين ينتمون للقبائل البدوية لمعاقبتهم على موقفهم المناهضة للإرهاب فى سيناء.

ومن بين العمليات الإرهابية التى كشفت عنها التحقيقات مع قيادات تنظيم "بيت المقدس"، استهداف عدد من القضاة ورجال النيابة العامة بالعريش، وزرع عبوات ناسفة فى محيط أحد الفنادق التابعة للقوات المسلحة، وسرقة سيارات دفع رباعى من المواطنين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة وذخائر بدون تصريح من الجهات المختصة.

ويواجه المتهمون أيضا اعتناق أفكار متطرفة قوامها تكفير الحاكم، تدعو لإسقاط النظام والاستيلاء على الحكم بالقوة، متخذة الإرهاب وسيلة لتحقيق ذلك، واستحلال دماء أبناء الطائفة المسيحية، والمنتمين للقوات المسلحة، وجهاز الشرطة، وحيازة وتصنيع مفرقعات، ومنع رجال السلطة العامة من ممارسة أعمالهم، وارتكاب جرائم السرقة بالإكراه.