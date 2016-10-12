بالصور.. مباحث التموين تضبط 30 طن ملح طعام مغشوش داخل مصنع بمركز الفيوم

تمكنت حملة من قسم شرطة مباحث التموين بمحافظة الفيوم، من ضبط مصنع لتعبئة ملح طعام مغشوش ومقلد للعلامة التجارية الأصلية.

وردت معلومات لقسم شرطة مباحث التموين، تفيد بقيام أحد الأشخاص بناحيه مركز الفيوم، بإدارة وتشغيل مصنع للملح بدون ترخيص، وكذلك تعبئة ملح مغشوش ومقلد للعلامات الأصلية لبيعها بالأسواق مرة أخرى وتحقيق أرباح طائلة على حساب الصحة العامة للمواطنين.

وبإخطار اللواء قاسم حسين مدير أمن الفيوم، كلف على وجه السرعة بتشكيل حملة مكبرة قام على رأسها العميد حسام الدين عبد اللطيف مدير إدارة البحث الجنائى، والعقيد محمد إلهامى أبو القاسم رئيس قسم شرطة مباحث التموين، والرائد محمد دعبس، وتم توجيه الحملة على الفور بناحية زاوية الكرادسة بمركز الفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط "محمد ج ا ر" 37 سنة، صاحب ومدير مصنع تعبئة المواد الغذائية، وذلك للغش والتدليس لإداره نشاط بدون ترخيص، وكذلك لحيازته وتعبئته عدد 30 طن ملح طعام مغشوش، وتم التحفظ وتحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 31468 جنح مركز الفيوم لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.