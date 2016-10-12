موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا من " اليوم السابع"

نشر الموقع الالكترونى " لليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها تكريم الرئيس السيسى لأبطال الألعاب الأوليمبية والبارالمبية بقصر الاتحادية وموافقة الأمن على إقامة مباراة غانا باستاد القاهرة ورفض كوبر وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

أكد مصدر أمنى، مصرع أحد الأشخاص فى الاشتباكات المسلحة بين عائلتى "الطوايل" و"الغنانمة" فى كوم هتيم، التابعة لمركز أبوتشت، بسبب خصومة ثأر قديمة تجددت اليوم، بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين.

وقال عدد من الأهالى، إن أجهزة الأمن تجد صعوبة فى انتشال جثة القتيل الملقاة على الطريق منذ 3 ساعات، بسبب الاشتباكات المسلحة واستمرار عملية تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

وجه المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية الشكر لأعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة لما حققوه من نتائج خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى إزالة التعديات واسترداد نحو 60 ألف فدان فى مناطق عدة، إضافة إلى مساحات مختلفة مملوكة لوزارات النقل والرى والأوقاف والتجارة الداخلية.

وجه اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية مدير شرطة التموين حملات مكثفة لاستهداف محتكرى السلع الغذائية، ما تسبب فى رفع الأسعار بالأسواق.

ونجحت الجهود الأمنية فى ضبط 25 طن سكر احتكرها التجار بالمحافظات على مستوى الجمهورية.

قال اللواء محى الدين كمال، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، إن المزايا الاجتماعية التى تقدم لدفعات التجنيد تشمل التدرج فى الترقيات والرتب المختلفة طبقًا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، والعلاج المجانى الكامل للمتطوعين وأسرهم بالمستشفيات العسكرية طبقًا للتعليمات العلاجية الصادرة.

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط أمين عهدة بمجمع استهلاكى بمنطقة روض الفرج، لاستيلائه على 128 ألف جنيه من أموال الدعم، وحرر محضرا بالواقعة.

بدأ قبل قليل، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبطال مصر فى الألعاب الأوليمبية والبارالمبية والعسكرية، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة (الاتحادية)، بحضور وزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز.

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء بوزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية، وذلك لاستعراض تقرير حول المشروعات فى مختلف القطاعات بمحافظة الشرقية.

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الحكومة والقيادة السياسية فى مصر حريصة على دفع وتطوير علاقات التعاون الوثيقة بين مصر وقبرص والارتقاء بها إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة، وتعزيز أواصر الصداقة التاريخية والممتدة بين الشعبين وما يجمعهما من تقارب ثقافى وحضارى.

تجرى عناصر من وحدات المظلات المصرية، وقوات الإنزال الجوى الروسية فعاليات التدريب المشترك (حماة الصداقة 2016) والذى تستضيفه مصر فى المدة من 15-26 أكتوبر الجارى بمنطقة التدريبات المشتركة بالمدينة العسكرية بالحمام بمنطقة العلمين.

صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة منالمتطوعين وقصاصى الأثر، للانضمام لصفوف القوات المسلحة اعتباراً من يوم السبت الموافق ١٥ اكتوبر الجارى

تستضيف المملكة العربية السعودية، غدا الخميس، فى مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى فى الرياض اجتماعا خليجيا تركيا على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تعزيز التعاون الإقليمية والقضايا السياسية الراهنة.

هاجم عدد من النواب والأحزاب، حزب النور السلفى بعد إصداره بيان إعلان دعمه للمعارضة المسلحة فى سوريا، مؤكدين أن الدعم يصب فى مصلحة الكيانات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة التى تستهدف هدم مؤسسات الدولة السورية وتقسيمها وتفتيتها إلى عدة دويلات.

أصدرت منظمة أنقذوا الأطفال الخيرية تزامنا مع اليوم العالمى للفتاة، تقريرا يشير إلى أن فتاة أقل من سن 15 عاما تتزوج كل 7 ثوان.

يجلس أحمد حسن، صاحب الـ19 عاماً فى غرفته وبيديه أوراق الكوتشينة أو كروت شخصية ويداعبها برقة لتتراص بجانب بعضها ليصنع منها أعمالاً فنية مثل المساجد والقلاع التى تأخذ سنين فى بنائها يقوم هو فى بنائها بالقليل من الساعات والكثير من الموهبة والحرفية.

أكد الأمير الحسن بن طلال، رئيس مجمع البحوث الإسلامية، أن مصر منارة العالم، والأزهر هو ضمير الأمة العربية والإسلامية.

طالب اللواء حاتم باشات رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، خلال كلمته فى جلسات البرلمان الأفريقى برفع العقوبات الأمريكية على السودان، مؤكدا على تضامنه الكامل مع الشعب السودان.

أكد طاهر أبو زيد ، رئيس لجنة التوافق بائتلاف دعم مصر، أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال ال 48 ساعة المقبلة، والتى ستعمل على مراجعة جميع المتقدمين للائتلاف وتقييم دور الانعقاد التشريعى الأول والإعلان قبل انتخابات اللجان النوعية من سيدعمه الائتلاف.

حرص العديد من الشخصيات العامة ونجوم الرياضة والسياسة والفن على حضور عزاء شقيقة محمود الخطيب، أسطورة النادي الأهلي والكرة المصرية، الذى أقيم بمسجد آل رشدان بمدينة نصر .

وصلت بعثة فريق الزمالك إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل استعدادا للسفر الى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.