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قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

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قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

ارشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تسعة فلسطينيين، من عدة بلدات فى محافظات الضفة الغربية، بينهم سيدة.

وذكر نادي الأسير الفلسطينى، فى بيان له نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن أربعة فلسطينيين اعتقلوا من بلدة نعلين بمحافظة رام الله والبيرة، كما جرى اعتقال لثلاثة من بلدة مراح معلا بمحافظة بيت لحم، إضافة إلى اثنين آخرين من بلدة الرام بمحافظة القدس.

من ناحية أخرى، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين شرق مدينتي غزة وخان يونس، جنوب قطاع غزة، والصيادين فى بحر غزة، بوابل من نيران الأسلحة الرشاشة، ومنعت المزارعين من الوصول أو الاقتراب من أراضيهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما استهدفت بحرية الاحتلال مراكب الصيادين فى بحر منطقتى الواحة والسودانية شمال غرب مدينة غزة، بنيران الأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى تضرر مركبى صيد، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات فى صفوف الصيادين.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل يومي المزارعين والصيادين فى غزة، بإطلاق النار عليهم، ومنعهم من القيام بممارسة عملهم فى الأراضي الزراعية، وفى الصيد ببحر غزة.

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