إصابة 4 أشخاص نتيجة الاشتباكات المسلحة بين عائلتين بقنا

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن قنا، أن 4 أشخاص أصيبوا نتيجة الاشتباكات المسلحة التى نشبت بين عائلتى الطوايل والغنايم داخل مركز أبوتشت بمحافظة قنا، الأمر الذى تسبب فى احتجاز عدد من الطلاب داخل المدارس.

وأكد المصدر، أن المصابين تم نقلهم للمستشفى هم، "قرشى محمد 55 سنة، وممدوح منير 22 سنة، ومحمد ناجى 22 سنة، وياسر صديق 26 سنة"، وجارى تكثيف الجهود لمحاولة نقل الطلاب من المنطقة التى يوجد بها اشتباكات مسلحة بين الطرفين بسبب خصومة ثأرية قديمة، نشبت بينهم، وكانت الأجهزة التنفيذية نجحت فى تقريب وجهات النظر لعقد جلسة صلح بين الطرفين لكن تجددت الخصومة مرة أخرى.

وقال مصدر أمنى، إن أجهزة الأمن نشرت تعزيزات أمنية مكثفة داخل المركز للسيطرة على الاشتباكات التى نشبت بين الطرفين، وتم الدفع بقوات فى المناطق التى يوجد بها مدارس لتأمين خروج ودخول الطلاب بسبب تبادل إطلاق النار، من داخل زراعات القصب.

وأوضح عدد من الأهالى، إن حالة من الرعب تسيطر على سكان المركز نتيجة تجدد الاشتباكات، وأن المنطقة زراعية، ويوجد بها جسر لعبور السيارات وعدد من المدارس.