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هـاآرتس:مخابرات أمريكا أبلغت إسرائيل بموعد حرب أكتوبر قبل نشوبها بـ5 أشهر

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هـاآرتس:مخابرات أمريكا أبلغت إسرائيل بموعد حرب أكتوبر قبل نشوبها بـ5 أشهر هـاآرتس:مخابرات أمريكا أبلغت إسرائيل بموعد حرب أكتوبر قبل نشوبها بـ5 أشهر

>كتب: هاشم الفخرانى

كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية النقاب عن وثائق تاريخية جديدة تتعلق بحرب أكتوبر المجيدة، وقالت الصحيفة إن شعبة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلى "امان" طلبت من المخابرات المركزية الأمريكية تقريرا سريا عن الجيش المصرى والسورى وذلك فى مايو من عام 1973 أى قبل نشوب الحرب بخمسة أشهر كاملة.

 

وقالت الصحيفة إن المخابرات المركزية الأمريكية أبلغت إسرائيل أن هناك استعدادت للجيشين المصرى والسورى لدخول فى معركة مع الجيش الإسرائيلى، ستكون فى شهر أكتوبر.

 

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن الجنرال الأمريكى فيرنون ولترس الضابط  بالمخابرات الأمريكية قال فى محاضرة بعد الحرب إن كل التقديرات والمعلومات التى جمعها "السى – اى – ايه" عن الحرب لم تستطيع تحديد متى ستبدأ الحرب.

 

وأشار إلى أن توقيت الحرب وهو 6 أكتوبر الذى كان يوافق يوم السبت والمتزامن مع عيد الغفران وأحد أيام صوم شهر رمضان لدى الجانب المصرى كان مستبعدا تماما.

 

وقال الجنرال الأمريكى إن اختيار الزعيم الراحل ليوم 6 أكتوبر كان مفاجأة للمخابرات الأمريكية وليس للمخابرات الإسرائيلية فقط.

 

 

 

 


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