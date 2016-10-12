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تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية مدينة نصر الإرهابية" لـ22 نوفمبر

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تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية مدينة نصر الإرهابية" لـ22 نوفمبر تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية مدينة نصر الإرهابية" لـ22 نوفمبر

>كتب محمد عبد الرازق

قررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد رياض الشركى، فى اتهامه بتأسيس جماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية مدينة نصر الإرهابية"، لجلسة 22 نوفمبر المقبل، للمرافعة.

 

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم و8 آخرين إلى محكمة الجنايات، بعد أن أسندت لهم تهم تأسيس جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة غير مرخصة فى القضية رقم 4952 لسنة 2012.

 

وأصدرت محكمة الجنايات حكما بالسجن المؤبد على المتهم غيابيًا، وتم القبض على المتهم لتتم إعادة إجراءات محاكمته أمام الدائرة التى أصدرت قرارها المتقدم.


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