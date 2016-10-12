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سقوط تشكيل عصابى وراء سرقة متعلقات المواطنين ودهس أحد ضحاياهم بالسلام

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سقوط تشكيل عصابى وراء سرقة متعلقات المواطنين ودهس أحد ضحاياهم بالسلام سقوط تشكيل عصابى وراء سرقة متعلقات المواطنين ودهس أحد ضحاياهم بالسلام

>كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

نجح رجال مباحث القاهرة، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة حقائب المواطنين، حيث تم ضبطهما عقب سرقته حقيبة أحد المواطنين وبها مبلغ 30 ألف جنيه وفرا هاربين، كما تسببا فى وفاة المجنى عليه بعد أن صدماه بالسيارة التى كانا يستقلانها أثناء مطاردتهما من قبل الأهالى للإمساك بهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة مباشرة التحقيق .

 

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول، بمعاونة الأهالى من ضبط كلا من "عمر.ع.م" 39 سنة عاطل، و"تامر.م.ى" 29 سنة عاطل، وذلك أثناء استقلالهما سيارة مستأجرة، وقيامهما بسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى 30000 جنيه من "عثمان راشد" 52 سنة صاحب مصنع ملابس، مصاب بتهتك بفروة الرأس وجروح تهتكية متعددة بالوجه وتوفى متأثراً بإصابته "بأسلوب الخطف باستخدام السيارة".

 

وبمناقشتهما أمام اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "عصام.ع.م" جارى ضبطه، وأضافا أنهما قاما باستئجار السيارة لاستخدامها فى ارتكاب الحادث، وأنه أثناء مشاهدتهم المجني عليه قاموا بخطف الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى، إلا أن المجنى عليه وبعض الأهالى قاموا بتتبعهم فاعترضتهم سيارة من الأمام أثناء هروبهم، فحاولوا الرجوع إلى الخلف فاصطدموا بالمجنى عليه محدثين ما به من إصابات، والتى أودت بحياته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 24109/549 لسنة 2016 جنايات القسم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.


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