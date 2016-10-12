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ضبط تاجر أسمدة بحوزته 30 طن أرز شعير قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية

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ضبط تاجر أسمدة بحوزته 30 طن أرز شعير قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية ضبط تاجر أسمدة بحوزته 30 طن أرز شعير قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية

>الغربية – عادل ضرة

ضبطت مباحث بالغربية تاجر أسمدة زراعية بقرية إبشواى الملق، التابعة لمركز قطور، وبحوزته 30 طن أرز شعير، حجبها عن التداول لبيعها بأسعار مرتفعة، كما تم ضبط 16جوال نترات مدعمة مخصص صرفها على بطاقات الحيازة الزراعية.

 

تلقى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط "فرج ح ا" 50  سنة  - تاجر أسمدة زراعية بقرية إبشواى الملق - مركز قطور لتجميعه  كميات كبيرة من الأرز الشعير بقصد حجبه وحبسه عن التداول لرفع أسعاره وتحقيق أرباح طائلة دون وجه حق وتجميع الأسمدة الزراعية المدعمة وبحوزته 30 طن أرز شعير وبتفتيش المحل تم ضبط  16  جوال  نترات النشادر أسمدة مدعمة وزن الجوال 50 كيلو جراما، مخصص صرفها على بطاقات الحيازة الزراعية فى المحضر  23850 جنح مركز قطور 2016 وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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