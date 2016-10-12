المتحدث العسكري: انطلاق التدريب المصري الروسي «حماة الصداقة 2016» السبت

تجرى عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية فعاليات التدريب المشترك (حماة الصداقة 2016) والذى تستضيفه مصر فى المدة من (15- 26) أكتوبر الجارى بمنطقة التدريبات المشتركة بالمدينة العسكرية بالحمام بمنطقة العلمين .

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير، في بيان صادر عنه اليوم إن التدريب المشترك الذى يجرى للمرة الأولى فى مصر يشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات والتى تتضمن تبادل الخبرات التدريبية لمهام الوحدات الخاصة ، تنفيذ أعمال الإسقاط الخفيف والمتوسط والثقيل للأفراد والمعدات والمركبات لعناصر مشتركة من الجانبين .

وأضاف: “حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية والروسية على الإعداد والتخطيط الجيد للأنشطة والأهداف التدريبية المخططة ، وخلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الحديثة بما يساهم فى تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من التدريب وثقل مهارات هيئات القيادة على تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين جميع القوات المشاركة وفقاً لأحدث النظم التدريبية الحديثة” .

وأوضح أنه وصلت عناصر من وحدات المظلات المصرية إلى منطقة التدريب المشترك بالمنطقة الشمالية العسكرية لتنفيذ قفزة تدريبية بواسطة أنواع مختلفة من الطائرات إستعداداً لتنفيذ التدريب المشترك مع القوات الروسية .

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية للعام التدريبى 2016 / 2017 ، والتى تضمنت العديد من التدريبات المشتركة مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة والدول الصديقة، حيث وصلت إلى أكثر من 30 تدريبًا مشتركًا سنوياً مع أكثر من 20 دولة بهدف تبادل الخبرات وتطوير العقائد القتالية .