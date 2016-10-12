الجمعة.. مؤمن سليمان يعقد مؤتمرًا صحفيًا بحضور شيكابالا وإبراهيم صلاح

قرر مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك السماح للإعلاميين بحضور تدريب الفريق، اليوم الأربعاء، على أن يتم منعهم من حضور تدريبات يومي الخميس والجمعة، وفرض حظر إعلامي حتي يوفر للاعبين أكبر قدر من التركيز في المباراة.

> ويعقد مؤمن سليمان مؤتمرًا صحفيًا يوم الجمعة، بحضور كابتن الفريق شيكابالا وإبراهيم صلاح.