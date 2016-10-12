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بالصور.. الليثى يستقل «توك توك» ويخوض تجربة جديدة في «واحد من الناس»

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 unnamed (26)قرر الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، النزول إلى الشارع بكاميرا برنامج “واحد من الناس”، للقاء المواطنين والاستماع إلى كلامهم، أمانيهم، وشكواهم في كل مكان في قلب ، من محافظة إلى مدينة.

والتقى الليثي – خلال الحلقة المقرر عرضها اليوم الأربعاء – بالأهالي في السوق، ليعرف  قيمة السلع التي تُباع، والتعرف على معاناة المواطنين من الغلاء،

واستقل الليثي الـ”توك توك” مع أحد المواطنين، حيث حاوره  مع عدد من المواطنيين.

يُذاع برنامج “واحد من الناس”، يوم الاربعاء على الهواء في العاشرة مساءً على شاشة الحياة الاولى .

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