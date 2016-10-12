تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ«الشروع في قتل» لـ20 ديسمبر

قررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء، تأجيل محاكمة 8 متهمين بالشروع في القتل بكرداسة لجلسة 20 ديسمبر لاعادة المرافعة.

ونبهت المحكمة، على المتهمين المفرج عنهم بالحضور، كما أمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين .

صدر القرار برئاسه المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين أسامه عبد الظاهر، والدكتور خالد الزناتى، بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

عقدت الجلسة بغرفة المداولة ولم تستغرق سوى دقائق، أكدت فيها المحكمة للمحامين ومنهم الدكتور بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب إعادة المرافعة، وذلك بسبب تغيير الدائرة.

تعود الواقعة لنزاع حول قطعة أرض، تطور لوقوع حادثة لتبادل لإطلاق النار، فأُصيب في الواقعة ثلاث أشخاص، عٌرضوا على الطب الشرعي، وتسلمت المحكمة تقريراً بحالتهم.