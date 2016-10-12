اليوم.. «السينما أجوان» يفتتح المهرجان القومي للسينما المصرية

تنطلق في السابعة من مساء الأربعاء، فعاليات الدورة العشرون من المهرجان القومي للسينما المصرية، تحت عنوان “السينما مفتاح الحلم” علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، المخرج سمير سيف رئيس المهرجان، ونخبة من الفنانين والسينمائيين ومحبي الفن السابع، والدورة مهداه لروح المخرج الراحل محمد خان، ويستمر المهرجان حتي 20 أكتوبر .

تقام عروض المهرجان في الفترة من 13 إلي 19 أكتوبر، حيث تقام عروض الأفلام الروائية الطويلة بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، كما تقام عروض الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والتحريك بقاعة السينما بمركز الهناجر للفنون، كما يقام معرضا لمئوية المخرج الكبير حلمي حليم بقاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون في الفترة من 12 الي 20 أكتوبر يفتتحه وزير الثقافة في السادسة من مساء اليوم، أما فيلم الإفتتاح فهو الفيلم الوثائقي ” السينما أجوان” رؤية وإعداد الدكتور مجدي عبد الرحمن.

وصرح المخرج سمير سيف أنه قدم تقدم لهذه الدورة من المهرجان ، 20 فيلما روائيا طويلا ، و 22 فيلما تسجيليا اكثر من 15 دقيقة، 12 فيلما تسجيليا حتي 15 دقيقة، روائي قصير 50 فيلما، رسوم متحركة 7 أفلام.

كما تقام الندوات بقاعة سينما الهناجر في الفترة من 13 إلى 19 أكتوبر، ويتحدث فيها الناقدة ماجدة موريس، الناقدة ماجدة خير الله، الدكتور مصطفي فهمي، أحمد سعد الدين، حنان شومان، مجدي الطيب، شريف عوض.

كما تم إصدار كتب عن المكرمين في هذه الدورة، وهي كتاب عن الفنان حسن يوسف وأعده محمد عاطف، الفنانة شويكار وأعدته ناهد صلاح، المخرجة إيناس الدغيدي وأعده الناقد الكبير علي أبو شادي، جميل عزيز وأعده مجدي عبد الرحمن، سلوي بكير وأعده ابراهيم الموجي، كذلك إعداد كتاب من سلسلة الخالدون عن المخرج حلمي حليم وأعد كتابه أحمد شوقي.

وتضم لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة الكاتبة الصحفية إقبال بركة رئيسا، وعضوية الفنانة لبلبة، الفنان سناء شافع، المخرج والكاتب شوقي حجاب، الموسيقار هاني شنودة، الناقد كمال رمزي، المونتيرة الدكتورة تماضر نجيب، المصور محسن أحمد، المنتج الفني الدكتور إبراهيم المشنب.

أما لجنة تحكيم الأفلام القصيرة والتسجيلية والتحريك، فتضم سمير فرج رئيسا، وعضوية كلا من خيرية البشلاوي، الدكتورة ليلي عبد العزيز فخري ، محمد صلاح الدين، نادر عدلي، الدكتور أحمد فهمي عبد الظاهر، نيفين شلبي.

أما جوائز الدورة العشرون، ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تمنح جوائز الأفلام لجهه الإنتاج، كما تمنح جوائز الإخراج، وإخراج عمل أول، جائزة السيناريو، التصوير، جائزة التمثيل رجال، جائزة التمثيل دور ثان رجال، جائزة التمثيل نساء، جائزة التمثيل دور ثاني نساء، جائزة التصميم الفني، جائزة المونتاج، جائزة الصوت ، جائزة الموسيقي، وجائزة خاصة، باجمالي 980 ألف جنية

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك تمنح للمخرجين في كل قسم جائزة أحسن فيلم وجائزة لجنة التحكيم، بالاضافة لجائزة سعد نديم للعمل الول عن الأفلام التسجيلية، جائزة شادي عبد السلام للعمل الأول عن الأفلام الروائية القصيرة، جائزة انطوان سليم للعمل الأول عن التحريك، بإجمالي 184 ألف جنية، ليكون اجمالي جوائز الدورة العشرون للمهرجان القومي للسينما المصرية مليون و146 ألف جنيه.