أنقرة: سوريا للسوريين.. وليس من حق أحد تقديم توصيات لشعبها

قال نائب رئيس الوزراء التركى نعمان كورتولموش، إن سوريا للسوريين، وليس من حق أحد تقديم توصيات للشعب السورى حول طريقة حكمه لنفسه.

وأضاف كورتولموش- حسبما ذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الأربعاء، أنه إذا استمرت الحرب فى سوريا فإنها ستتحول إلى حرب عالمية.

وأوضح أن الحرب بالوكالة فى سوريا لن تدوم، ولن يطيق القائمون عليها تحمل تكاليفها، مشيرا إلى أن "جيش النظام السورى لا يلعب دورا رئيسيا وأنه إحدى الأدوات المستخدمة فى الحرب هناك".

وتابع قائلا "بما أن بشار الأسد لن يستطيع قتل السوريين جميعهم فهو مجبر على المصالحة بمرحلة معينة وأعتقد أن نظامه وصل إلى نقطة القبول بالمصالحة".