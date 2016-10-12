إزالة 127 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركزين بالمنيا

تمكنت الوحدات المحلية لكل من مركزي سما لوط وأبوقرقاص بالمنيا من رفع وإزالة عدد 127 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال عدد من حملات الإزالة التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي وحماية الأراضي وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية .

أوضح التقرير الذي تم عرضه على عصام البديوى محافظ المنيا الجهود التي تبذلها الوحدات المحلية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة عدد 120 حالة تعد بمركز ومدينة سمالوط منها إزالة عدد 30 حالة تعدى الأراضي الزراعية بقرية بني سمرج على مساحة 13 قيراط و7 سهم ، وعدد 11 حالة تعدى على أملاك دولة بقرية طحا الأعمدة و17 حالة بقريتى طحا الأعمدة وحسن باشا ،بالإضافة إلى تنفيذ59 حالة تعدى على الطرق العام ، إضافة إلى إزالة 3 حالات رى.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص من إزالة 7 حالات تعدى بمساحة 8 قيراط و15 سهم منها حالة تعدى على أملاك أوقاف بمساحة 4 قيراط و6 حالات بناء مخالف بقرية أبو قرقاص البلد .

تأتى هذه الحملات في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء أو التعدي عليها وإزالة جميع التعديات خاصة التي لا تزال في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين.