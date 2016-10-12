إزالة 56 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية وتأكيدا لهيبة الدولة.

وأسفرت تلك الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزى كفر الدوار وإيتاى البارود بااشتراك مع جهاز حماية اﻷراضى التابع لمديرية الزراعة عن إزالة 33 حالة تعد على مساحة 2 فدان، منها 8 حاﻻت تعد بمساحة 3 قراريط و12 سهما بنطاق الوحدة المحلية عزبة دفشو و13 حالة تعد بمساحة 1 فدان و 14 قيراطا بنطاق الوحدات المحلية لقرى زهرة اﻷمراء وكوم إشو والبيضا وأبيس، كذلك تم إزالة 11 حالة تعد بمساحة 6 قراريط و15 سهما بنطاق الوحدة المحلية بقرية بولين والكنايس.

وتم إزالة حالة تعد على ملك وزارة الزراعة أمام مركز إرشاد كوم البركة، عبارة عن أسوار ومبانى بالطوب اﻷبيض، كما أسفرت تلك الحملات عن إزالة 22 حالة تعد بمركز إيتاى البارود بجمعية ربع شنديد وجمعية شنديد وجمعية صفط خالد للإصلاح الزراعى عبارة عن أسوار طولية وعرضية، بإجمالى مساحة 1 فدان و3 قراريط و13 سهما.