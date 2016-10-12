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بدء تغطية ترعة النجوع بإسنا بطول 300 متر جنوب الأقصر

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بدء تغطية ترعة النجوع بإسنا بطول 300 متر جنوب الأقصر بدء تغطية ترعة النجوع بإسنا بطول 300 متر جنوب الأقصر

>الأقصر – أحمد مرعى

بدأت محافظة الأقصر فى أعمال تغطية ترعة النجوع بطول 300 متر وذلك بتمويل من وزارة الرى، وتحت إشراف المهندس محمد حسين مهندس العملية، حيث قام المهندس وا ئل حسين محمد مدير هندسة رى اسنا التابعة للادارة العامة لرى غرب قنا بالمرور على الموقع وتفقد حالة العمل.

وقال المهندس أبو المعارف العمارى مستشار المحافظ للمشروعات الهندسية فى بيان اليوم، إنه تم توفير 17.5 مليون جنيه من الخطط العاجلة والاستثمارية لاستكمال مشروعات تغطية عدد من الترع المارة داخل الكتل السكنية والشروع فى تغطية عدد آخر بمراكز المحافظة المختلفة.

وأضاف، أنه يجرى إنهاء العمل بمشروع تغطية ترعة العالية المستجدة بمنطقة منشأة العمارى شمال مدينة الأقصر بطول 180 مترًا وتكلفة 1.8 مليون جنيه، وتم تغطيتها فى إطار إنشاء مشروع محور المطار – السوفوتيل الجارى إنشاؤه بطول 1300 متر، كما يجرى حاليا العمل برصف هذا الطريق لتوسعة وإزدواج الشارع ليصل إلى عرض 20 مترًا فى الاتجاهين ضمن المشروع الكبير المعروف بطريق السوفوتيل - المطار بطول 8 كيلومترات وهو أحد مشروعات خطة التنمية الشاملة بالمحافظة.


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