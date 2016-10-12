صحة المنيا تحيل كاتب الوحدة الصحية باحدى القرى للنيابة الإدارية

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن إحالة كاتب الوحدة الصحية بقرية دمشاو هاشم التابعة لمركز ومدينة المنيا إلى النيابة الإدارية وجارى التحقيق معه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه .

قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة ، إن هذا القرار جاء بعد فحص الشكاوى المقدمة من اهالى القرية ضد كاتب الوحدة الصحية لما له من مخالفات جسيمة ، منها استخراج شهادات زواج بمقابل مادي دون وجه حق وصرف مبالغ مالية للتمريض تحت مسمى بدل السهر دون تواجد حقيقي بالوحدة مع اقتسامه للمبالغ مع التمريض ، إلى جانب استغلال تواجد ختم شعار الجمهورية لديه في الأغراض الغير مخصصه لاستخدامه، الأمر الذي اوجب تحويله للنيابة الإدارية.

وكان عصام البديوي محافظ المنيا قد وجه وكيل وزارة الصحة بدراسة عدد من الشكاوى التي وردت إلى الصفحة الرسمية للمحافظة .