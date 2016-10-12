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اليوم.. المطربة اللبنانية دومينك حورانى ضيفة برنامج «ست الستات»

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اليوم.. المطربة اللبنانية دومينك حورانى ضيفة برنامج «ست الستات» اليوم.. المطربة اللبنانية دومينك حورانى ضيفة برنامج «ست الستات»

دومينيك ـ ارشيفية

يستضيف برنامج ” ست الستات ” الذى تقدمه الإعلامية دينا رامز، اليوم الأربعاء في الرابعة غصرًا، على شاشة صدى البلد، المطربة اللبنانية دومينك، فى لقاء شيق يتضمن بدايتها عارضة أزياء ومغنية لبنانية، اشتهرت بأغانيها باللهجتين المصرية والسورية، ولها تجارب في التمثيل.

تناقش دومينك عملها بمجال عرض الأزياء، ثم دخلولها مجال الغناء، ولديها عدد من الأغاني المصورة وفيديو كليب و من أشهر اغانيها (الخاشوقة – معقول مش معقول) ويتخلل اللقاء غناء باقة من أحدث أغانيها.

ولدت دومنيك لأسرة لبنانية ولديها أربع اخوة (بنتان وولدان).

 

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