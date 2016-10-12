مهلة شهر لاستكمال سداد الـ20% باقي مقدم الحجز للفائزين بـ«دار مصر»

صرح المهندس طارق السباعي، المشرف على الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية،اليوم الأربعاء، بأن قررت الهيئة مد فترة استكمال سداد الـ20% – باقي مقدم الحجز محملة بالأعباء عن مدة التأخير لمدة شهر من تاريخ الإعلان بالصحف للفائزين بالوحدات السكنية بالمرحلة الثانية بمشروع (دار مصر) للإسكان المتوسط – والذين تم تخصيص الوحدات لهم في القرعة العلنية المنعقدة في 6 يناير الماضي.

وأوضح السباعي، أنه يستثنى من ذلك الذين قاموا بسحب مقدمات الحجز.

وطالب القاطنين بوحدات إسكان الشباب والمستقبل المخالفين وغير المستحقين للدعم – الذين صدرت ضدهم قرارات من لجنة التحريات بعدم الأحقية في الحصول على وحدات إسكان شباب مدعم بمساحات (100 م2 ـ 70 م2 ـ 63 م2 ـ 57 م2) – بسرعة التوجه لمقر جهاز إسكان الشباب والمستقبل بمدينة الشروق، لتقديم طلبات تحويل نظام التعاقد للوحدات من النظام المالي المدعم إلى النظام غير المدعم “الاستثماري”.

ولفت المشرف على الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، إلى أنه يتم التحويل طبقًا للشروط التالية:”آلا يكون من ضمن هذه المخالفات حصول المخصص له على وحدة سكنية أخرى، وأن يكون التعامل مع المخصص لهم الوحدات شخصيًا، وألا يكون هناك تغيير في نشاط الوحدة (سكني فقط)”.

أ ش أ