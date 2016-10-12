ماذا يحدث لدماغ الإنسان إذا تخلى عن أكل اللحوم؟

بدد باحثون من جامعة أوكسفورد البريطانية، أسطورة الفائدة من التمسك بالحمية النباتية، وذلك عن طريق إجراء تجربة علمية.

كشفت دراسة أجراها مجموعة من العلماء، وبأجراء التجارب العلمية على عدد كبير من الناس من أعمار مختلفة، وأثبتوا بالتجارب العلمية ، أن أولئك الذين تخلوا عن تناول اللحوم إطلاقًا، صغرت أحجام أمخاخهم، نشرت ذلك مجلة SVOPI.RU الإخبارية الروسية.

كما حذر الخبراء من أن نقصان فيتامين B12، قد يؤدي إلى عواقب خطيرة بما فيها وقوع خلل في الجهاز العصبي المركزي، وإلي فقر الدم أيضًا.

> وسبق أن أشار الباحثون، إلي أن التخلي عن تناول اللحوم، يؤدي إلى حدوث اختلالات في جسم الإنسان.