أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بدء تكريم «السيسي» لأبطال الألعاب الأوليمبية والبارالمبية بقصر الاتحادية

Google+ Print
بدء تكريم «السيسي» لأبطال الألعاب الأوليمبية والبارالمبية بقصر الاتحادية بدء تكريم «السيسي» لأبطال الألعاب الأوليمبية والبارالمبية بقصر الاتحادية

الرئيس عبد الفتاح (أرشيفية)

بدأ لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أبطال في دورة الألعاب الأوليمبية والبارالمبية والعسكرية بريو دى جانيرو، منذ قليل، بمقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية بمصر الجديدة، بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، لتكريمهم على ما حققوه من إنجازات خلال البطولة العالمية.

ويتزامن التكريم مع قرب انطلاق المؤتمر الوطنى الأول للشباب، اعتبارًا من الخامس والعشرين من الشهر الجارى والذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام في مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار تنفيذ دعوة الرئيس لعقد مؤتمر وطنى للشباب، والتي أطلقها خلال احتفالية يوم الشباب المصرى في التاسع من يناير الماضى.

وحصلت البعثة المصرية فازت بـ3 ميداليات برونزية في دورة الألعاب الأوليمبية، و12 ميدالية متنوعة في الألعاب البارالميية بريو دى جانيرو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب