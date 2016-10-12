بدء تكريم «السيسي» لأبطال الألعاب الأوليمبية والبارالمبية بقصر الاتحادية

بدأ لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أبطال مصر في دورة الألعاب الأوليمبية والبارالمبية والعسكرية بريو دى جانيرو، منذ قليل، بمقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية بمصر الجديدة، بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، لتكريمهم على ما حققوه من إنجازات خلال البطولة العالمية.

ويتزامن التكريم مع قرب انطلاق المؤتمر الوطنى الأول للشباب، اعتبارًا من الخامس والعشرين من الشهر الجارى والذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام في مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار تنفيذ دعوة الرئيس لعقد مؤتمر وطنى للشباب، والتي أطلقها خلال احتفالية يوم الشباب المصرى في التاسع من يناير الماضى.

وحصلت البعثة المصرية فازت بـ3 ميداليات برونزية في دورة الألعاب الأوليمبية، و12 ميدالية متنوعة في الألعاب البارالميية بريو دى جانيرو.