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تأجيل محاكمة 4 متهمين بـ«أحداث عنف الطالبية» لـ 20 ديسمبر

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تأجيل محاكمة 4 متهمين بـ«أحداث عنف الطالبية» لـ 20 ديسمبر تأجيل محاكمة 4 متهمين بـ«أحداث عنف الطالبية» لـ 20 ديسمبر

تعبيرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 4 متهمين – صدر ضدهم حكمًا غيابيًا بالمؤبد – على خلفية اتهامهم بأحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية، في القضية رقم (2628 لسنة 2014) لجلسة 20 ديسمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لسماع المرافعة، حسبما أفاد مراسلنا.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، عضوية المستشارين أسامه عبد الظاهر، والدكتور خالد الزناتي، وسكرتارية أحمد جاد، وأحمد رضا، يما عقدت الجلسة بغرفة المداولة، ولم تستغرق سوى دقائق.

ونسبت النيابة العامة، إلى المتهمين ” التجمهر، حيازة أسلحة نارية، الاعتداء على طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية، حرق سيارتهم الميكروباص، سرقة كاميرات التصوير التي كانت بحوزتهم، وكافة المبالغ المالية والهواتف المحمولة التي كانت بحوزتهم بطريق الإكراه، فضلًا عن حيازتهم أسلحة بيضاء”.

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