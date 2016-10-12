الكويت تخفض سعر شحنات البترول إلى مصر

أظهرت قائمة أسعار من مصادر تُجارية، أنَّ مؤسسة البترول الكويتية خفَّضت سعر البيع الرسمي للشحنات المتجهة إلى ميناء سيدي كرير بمصر 15 سنتًا للبرميل، إلى ما يقل 5.45 دولار للبرميل عن برنت تسليم ظهر السفينة “فوب”.

وتقرَّر تخفيض أسعار البيع الرسمية لخامها إلى شمال غرب أوروبا لشهر نوفمبر 35 سنتًا للبرميل، إلى ما يقل ستة دولارات للبرميل عن برنت “فوب”، حسبما أوردته “رويترز”، اليوم الأربعاء.

يأتي هذا فيما تقرَّر رفع سعر البيع الرسمي لشحنات شهر نوفمبر المقبل المتجهة إلى حوض المتوسط خمسة سنتات عن أكتوبر الجاري، إلى ما يقل 5.60 دولار للبرميل عن برنت فوب.