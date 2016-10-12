دريك يحطّم الرقم القياسي ويطيح بـ مايكل جاكسون بعد 30 عاماً

كشف منظمو حفل جائزة الموسيقى الأمريكية American Music Awards أن المغني الكندي دريك Drake تم ترشيحه عن معظم فئات الجائزة إذ نال 13 ترشيحاً، محطماً بذلك الرقم القياسي الذي حققه المغني الراحل مايكل جاكسون Michael Jackson قبل أكثر من 30 عاماً.

وبقي Fuse، أحدث ألبومات دريك، على قمة مبيعات الموسيقى بالولايات المتحدة لمدة 13 أسبوعاً هذا العام واختيرت أغنيته One Dance، أفضل أغنية بالصيف ضمن قائمة بيلبورد 2016.

وحصلت المغنية ريهانا Rihanna على سبع ترشيحات، تلتها البريطانية أديل Adele والكندي جاستن بيبر Justin Bieber، بخمس ترشيحات لكل منهما. وحصلت بيونسيه Beyonce على أربعة ترشيحات فقط.

ويتنافس على جائزة أفضل فنان للعام كل من دريك وبيونسيه وريهانا وأديل وبيبر وسيلينا غوميز Selena Gomez وأريانا غراندي Ariana Grande و The Weeknd وكيري أندروود Carrie Underwood و twenty one pilots.

وترشيح دريك في 13 من فئات الجائزة يتجاوز العدد القياسي للترشيحات والمسجل باسم جاكسون الذي رشح في 11 فئة عام 1984 في قمة نجاح ألبومه Thriller آنذاك.

يشار الى أن الحفل سيقام يوم 20 نوفمبر تشرين الثاني في لوس أنجلوس.

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