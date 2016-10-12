أمل عرفة بعد فوزها باستفتاء " سيدتي " : فخورة بالإنجاز الثنائي

أبدت النجمة السورية أمل عرفة الحاصلة على جائزتين باستفتاء " سيدتي " لبرامج و مسلسلات رمضان 2016 وهما جائزة أفضل ممثلة كوميدية سورية مناصفة مع النجمة شكران مرتجى و جائزة افضل ممثلة سورية مناصفة مع النجمة القديرة منى واصف و كلا الجائزتين عن مشاركاتها بالجزء الثاني عشر من مسلسل بقعة ضوء .

وقالت أمل في حديث خاص لـ سيتي نت " : " الجائزة لها وقع خاص كونها أتت ثنائية وعن فئتين هما أفضل ممثلة كوميدية و أفضل ممثلة سورية وأتوقع أنها سابقة أنا فخورة بها وأيضا تحملني مسؤولية إضافية أمام الجمهور العربي الذي صوت لي و الذي اتوجه بشكل كبير له كما اتوجه بالشكر لمجلة سيدتي على المصداقية بنتائج الاستفتاء " .

هذا وتتفرغ أمل بالوقت الحالي لإنجاز مسلسلها " سايكو " وهو عمل كوميدي تقوم بكتابته بالشراكة مع المخرج زهير قنوع الذي سيقوم بإخراج العمل .

وكانت أمل قد انهت قبل مدة تصوير احد ادوار البطولة في مسلسل الرعب " الرابوص " للكاتب سعيد حناوي و إخراج إياد نحاس حيث ادت شخصية إمرأة يتهمها زوجها بالخيانة لتموت بعد ذلك ولتبقى هي رابوصاً لا يفارقه حتى بعد مماتها مطالبة بابنتها التي انجبتها قبل موتها وليتبين ان اتهام زوجها لها كان باطلاً و انها كانت مظلومة .

مفاجآت في نتائج استفتاء مجلة "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان 2016