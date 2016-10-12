بالأرقام: هذه هي أجور الممثلين الأتراك وهؤلاء الثلاثة في الصّدارة

أصبحت أجور النجوم الأتراك الجديدة التي سيتقاضونها في الموسم الدرامي الجديد ومسلسلاتهم الجديدة بعد نشر الصحف التركية الرسمية الكبرى لها حديث السوشيال ميديا لمفارقات أرقامها وتفاوتها بين النجوم والنجمات، فاعتبر محبي النجوم الأقل أجراً أن الأجر المنخفض لا يعني ضعف شعبية ونجومية صاحبه،والأجر الكبير لا يعطى للأكبر شعبية ونجومية،فتنافس الشركات على استقطاب نجوم معينين يجعل بعضها يبالغ بإعطاء أجر كبير يكون أحياناً أكبر من حجم شعبية ونجومية صاحبه.

وهذه الأجور الحقيقية للنجوم الأتراك في موسمهم الدرامي الجديد لعامي 2016- 2017:

لأول مرة يتساوى أجر كيفانش تاتليتوغ مع بطلة أحد مسلسلاته

لأول مرة يتساوى أجر الممثل التركي الأشقر كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند أول ممثل تركي غزا سحره قلوب ملايين المشاهدات العربيات بأدائه دور العاشق والزوج المخلص في (نور) مع بطلة أحد مسلسلاته الدرامية حيث كان يتقاضى الأجر الأعلى على أي بطلة معروفة أو جديدة لمسلسلاته من إنتاج شركة القمر المعروفة باحتكارها له سنوات طويلة بدءاً من (سونغول أودين) بطلة أول مسلسلاته (نور)، مروراً ب (العشق الممنوع) مع بيرين سات، إلى (ميرنا وخليل) مع صدف إفجي، و(وعودة مهند) مع أويكو كاراييل،و(ليث ونورا) مع فرح زينب عبدالله.

و تقاضى كيفانش تاتليتوغ (130) ألف ليرة تركية أي ما يعادل (45) ألف دولار عن الحلقة الواحدة من مسلسله الدرامي الجديد (الجريء والجميلة) ،وأعطي لشريكته بالبطولة الممثلة التركية الواسعة الشعبية توبا بويوكستون الشهيرة بلميس الأجر نفسه (130) ألف ليرة تركية أي (45) ألف دولار عن الحلقة الأسبوعية ،و بذلك سيتقاضى كل منهما راتبا شهريا قدره (180) ألف دولار أمريكي،وإعطاء هذا الأجر الكبير لتوبا بويوكستون يكرس نجوميتها ،وتفوقها على كافة ممثلات تركيا فهي أول ممثلة تتقاضى هذا الأجر العالي درامياً ،وتتساوى مع الممثل التركي بالأجر،ويؤكد أيضاً حاجة شركة الإنتاج لها كممثلة قوية وذات شعبية أمام كيفانش تاتليتوغ الذي يساوره قلق غير طبيعي على عمله الجديد إثر إخفاق مسلسله الأخير (ليث ونورا) في تصدر الرايتنغ في تركيا لموسمين قادمين،وبهذا تخلف توبا بويوكستون منافستها بيرين سات ورائها في الأجر،وربما في الرايتنغ إن احتل مسلسلها الجديد (الجريء والجميلة) الرايتنغ بحلقاته الأولى لتتفوق ثانية على بيرين سات التي عجزت طوال الموسم الأول في مسلسلها التاريخي (السلطانة كوسيم) في تصدر المراتب ال 15 الأولى.

خالد آرغنش أعلى أجراً من زوجته في مسلسلهما الجديد (أنت وطني)

والممثل التركي الوحيد الذي تساوى معهما في الأجر هو خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان الذي سيتقاضى (130) ألف ليرة تركية أي (45) ألف دولار أمريكي عن الحلقة كل أسبوع عن مسلسله الجديد (أنت وطني) وستشاركه البطولة بناء على ترشيحه الشخصي زوجته الممثلة الشهيرة بيرغوزار كوريل الشهيرة بفريدة التي تحقق مسلسلاتها الأخيرة المراتب الأولى في الرايتنغ وخاصة (القبضاي) مع كينان أميرزالي أوغلو لكنها ستتقاضى أجراً أقل منه ب (50) ألف ليرة تركية حيث ستتقاضى (80) ألف ليرة تركية أي ما يساوي (28) ألف دولار عن الحلقة الواحدة أي ما يساوي (112) ألف دولار شهرياً.

وكان أول وآخر عمل درامي جمعها بزوجها خالد آرغنش قبل تسع سنوات في مسلسلهما الرومانسي الناجح (ألف ليلة وليلة) المعروف عربيا باسم (ويبقى الحب) الذي أحبا بعضهما خلال كوالس تصويره،وتزوجا بعد انتهاء عرضه فوراً.

ويتوقع الملايين من الأتراك أن ينجح عملهما الثاني المشترك بعد نجاح وعرض مسلسلهما الأول في كافة دول العالم تقريباً ومازال يحقق أرقام قياسية في الرايتنغ بالدول الأجنبية والأوروبية خاصة في الأرجنتين والمكسيك وإيطاليا واليونان والبرازيل.

هذه أجور الممثلين الشباب

- سيتقاضى الممثل التركي الأشقر كريم بورسين الشهير بكرم في (ماوراء الشمس) أجراً عالياً قدره (80)ألف ليرة تركية – 28 ألف دولار عن الحلقة الواحدة من مسلسله الجديد الذي ترشح الشائعات هازال كايا لبطولته معه.

- سيتقاضى الممثل التركي شاتاي أولوسوي الشهير بأمير (70) ألف ليرة تركية- 24 ألف دولار عن الحلقة الواحدة من مسلسله (في الداخل).

- ستتقاضى الممثلة التركية الفائقة الأنوثة والإغراء نورغول يشلشاي الشهيرة حاليا بالسلطانة كوسيم الجديدة بديلة بيرين سات بالموسم الثاني من (السلطانة كوسيم) أجراً جيداً يصل إلى (60) ألف ليرة تركية – 20 ألف دولار عن الحلقة الواحدة من (السلطانة كوسيم2) أي براتب شهري قدره (80 )ألف دولار أمريكي.

وأثار قيمة الأجر الذي ستتقاضاه كبديلة لبيرين سات الدهشة فمن المفترض أن تتقاضى أجراً أعلى جراء دخولها مخاطرة المقارنة بينها وبين بطلة موسمه الأول بيرين سات إلا أن مصادر مقربة منها أكدت أن نورغول يشلشاي تحب خوض تجربة الدراما التاريخية وتدرك أن العدد الكبير للعاملين في المسلسل يحتم أن تعطى أجور جيدة غير مبالغ بها حتى تنفق باقي الميزانية على عناصر الإنتاج الأخرى الضرورية في الدراما التاريخية حتى يخرج بصورة راقية ومهمة محلياً وعالمياً،فلم تحاول مساومة المنتج،وسارت المفاوضات بصورة سهلة بينها وبينه كما فعلت زميلتها فاهيد بورتشين عندما أنقذت الموسم الرابع بحلولها بديلة لمريم أوزيرلي عندما فرت فجأة إلى بلادها رغم عدم انتهاء عقد الموسم الثالث بينها وبين شركة الإنتاج.

- وسيتقاضى الممثل التركي بوراك أوزجيفيت الشهير بكمال في الموسم الثاني من (الحب الأعمى) أجراً قدره (60)ألف ليرة تركية أي ما يساوي (20) ألف دولار عن الحلقة الواحدة.

- وتتقاضى نسليهان أتاغول الشهيرة بنيهان شريكته ببطولة الموسمين الأول والثاني من (الحب الأعمى) أجراً أقل منه ب (20) ألف ليرة حيث تقاضت (40) ألف ليرة تركية - (16) ألف دولار عن الحلقة الواحدة.

- ويتقاضى النجم ألكير كاليلي بطل (بويراز كارييل) الحديث الصعود لصف النجومية الأول في الموسم الثاني من مسلسله (50) ألف ليرة تركية – 18 ألف دولار،وتتقاضى شريكته بالبطولة وحبيبته بورتشن ترزي أوغلو في أول بطولاتها الدرامية أمامه (45) ألف ليرة تركية أي ما يساوي (16) ألف دولار أمريكي.

- سيتقاضى الممثل التركي أراس بولوت أنيملي الشهير بمجد على (45)ألف ليرة تركية- (16 ألف دولار) عن الحلقة الواحدة من مسلسله (في الداخل).