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"تموين الاسكندرية": حملات موسعة لضبط أى تاجر يحاول تخزين السكر والأرز

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"تموين الاسكندرية": حملات موسعة لضبط أى تاجر يحاول تخزين السكر والأرز "تموين الاسكندرية": حملات موسعة لضبط أى تاجر يحاول تخزين السكر والأرز

> الإسكندرية - جاكلين منير

أكد مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة بالإسكندرية، أن كميات السكر متوافرة، ولكن هناك سلوكيات خاطئة تؤدى إلى تفاقم حجم أزمة نقص السكر.

 

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الوارد من سلعة السكر إلى محافظة الإسكندرية قد بلغ 1747 طنا، فى حين تحتاج الإسكندرية إلى نحو 2616 طن سكر، ليصبح حجم العجز حوالى 30%، مما يؤدى إلى تكالب المنتفعين والتجار على أفرع المجمعات الاستهلاكية للحصول على كميات كبيرة من السكر المدعم بسعر 5 جنية للكيلو فى حين يصل سعره بالسوق الحر إلى 10 جنيهات. وأكد على أن مباحث التوين بالتعاون مع المديرية تقوم بضبط أى تاجر يحاول تخزين السلعة أو بيع المدعم منها بسعر السوق الحر، كما تحاول جاهدة لضبط مصانع الحلويات ومحلات العصائر التى تستخدم السكر المدعم.

 

من جهه أخرى أشار إلى أن حجم العجز فى سلعة الأرز قد وصل إلى 85% خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى أن نقص الأرز لا يمثل أزمة حقيقية بسبب عدم وجود تفاوت بين سعر كيلو الأرز فى التموين وسعره بالسوق الحر، بفارق لا يتعدى 50 قرشا.

 


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