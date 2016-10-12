شرطة رأس الخيمة: لا صحة لوفاة الطفلة المفقودة والبحث مستمر

أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أن البحث مازال جارياً عن الطفلة خديجة بلال محمد بلال، المتغيبة عن منزل ذويها منذ يومين، نافية ما تردد من معلومات تفيد العثور عليها متوفية.

وقالت القيادة العامة لشرطة رأس الخمية في تصريحات خاصة لموقع (24)، إن "ما يتم تداوله حول وفاة الطفلة لا أساس له من الصحة على الإطلاق، إذ لم يرد أي بلاغ يفيد بمعلومات عنها إلى الآن"، وأكدت أن "فرق البحث والإنقاذ في الشرطة تجري عمليات البحث في أنحاء الإمارة بهدف العثور عليها في أسرع وقت ممكن".

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> معلومات مغلوطة

وحذرت شرطة رأس الخيمة من تداول المعلومات المغلوطة عن الطفلة حرصاً على الحالة النفسية لذويها، مؤكدين أنهم سيوافون وسائل الإعلام بالمعلومات المعتمدة لحظة تلقيهم أي بلاغ.

يذكر أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أعلنت عن تغيب طفلة تدعى خديجة بلال محمد بلال عن منزل ذويها منذ يومين، وهي باكستانية الجنسية، تبلغ من العمر 8 سنوات، وأرفقت صورتها عبر حسابها الرسمي على تويتر، داعية الجمهور التواصل مع الشرطة في حال العثور عليها.

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