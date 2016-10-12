مجلس الاتحاد الروسي يوافق على نشر قوات جوية على أراضي سوريا

صدق مجلس الشيوخ (الاتحاد) الروسي، اليوم الأربعاء، على الاتفاقية الموقعة بين موسكو ودمشق حول نشر مجموعة من القوات الجوية الفضائية الروسية على أراضي سوريا لأجل غير مسمى.

وصوت 158 عضوًا من أعضاء المجلس الـ 170 لصالح القانون الخاص بالتصديق على الاتفاقية، فيما امتنع سيناتور واحد عن التصويت.

وكانت موسكو ودمشق قد وقعتا على الاتفاقية، في 26 أغسطس من عام 2015. وأحالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما (النواب) في 8 أغسطس من العام الجاري، وصدق المجلس على الاتفاقية يوم الجمعة الماضي.

هذا وبدأت القوات الجوية الفضائية الروسية يوم 30 سبتمبر من العام الماضي، بتوجيه الضربات إلى مواقع الإرهابيين في الأراضي السورية.

يذكر أن الاتفاقية تنص على نشر مجموعة القوات الروسية في سوريا إلى أجل غير مسمى، وفي حال رغب أحد الطرفين في الخروج من الاتفاقية، يتم إيقاف سريانها بعد مرور عام على تقديم هذا الطرف بلاغا رسميًا بهذا الشأن.

وتنظم الاتفاقية شروط الوجود غير المحدد أمده لمجموعة القوات الجوية الفضائية الروسية المنتشرة في قاعدة حميميم الجوية، التي تسمح السلطات السورية لروسيا باستخدام كامل بنيتها التحتية وأراضيها بالتنسيق مع الجانب السوري ومن دون مقابل.

وتشدد الاتفاقية على أن المجموعة ترابط في حميميم استجابة لطلب من الحكومة السورية.

وتشير الوثيقة إلى أن “استخدام المجموعة الجوية الروسية سيجري وفقا لقرارات قائدها، وبناء على الخطط المنسقة من قبل كلا الجانبين (الروسي والسوري)”.

وتؤكد الاتفاقية أن الحكومة السورية تسمح لموسكو بنقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والمواد الضرورية لإنجاز المهمات الموضوعة أمام المجموعة الروسية وكذلك ضمان أمن عسكرييها وظروفهم المعيشية، إلى الأراضي السورية من دون تحصيل أي ضرائب على عبور حدود البلاد.

كما تقضي الاتفاقية بأن العسكريين الروس الذين يدخلون ضمن تشكيلة المجموعة بإمكانهم “عبور حدود الجمهورية العربية السورية من دون الخضوع لعمليات تفتيش من قبل قوات حرس الحدود والجمارك السورية”.

وتمنح الوثيقة أفراد المجموعة العسكرية الروسية وعائلاتهم حصانة وميزات على غرار تلك التي يتمتع بها الدبلوماسيون الأجانب.