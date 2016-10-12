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تأجيل محاكمة 8 متهمين بالشروع في القتل بمنطقة كرداسة لـ 20 ديسمبر

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تأجيل محاكمة 8 متهمين بالشروع في القتل بمنطقة كرداسة لـ 20 ديسمبر تأجيل محاكمة 8 متهمين بالشروع في القتل بمنطقة كرداسة لـ 20 ديسمبر

أرشيفية

قررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 8 متهمين بالشروع في القتل بكرداسة لجلسة 20 ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل، لإعادة المرافعة، فيما تم التنبيه على المتهمين – المفرج عنهم – بالحضور.

وأمرت المحكمة – خلال الجلسة – بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، حسبما أفاد مراسلنا.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، عضوية المستشارين أسامه عبد الظاهر، والدكتور خالد الزناتي، وسكرتارية أحمد جاد، وأحمد رضا.

بدأت الواقعة بنزاعٍ حول قطعة أرض، تطور لتبادل إطلاق النار، ما أسفر عن وقوع 3 مصابين، عٌرضوا على الطب الشرعي، وتسلمت المحكمة تقريرًا بحالتهم.

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