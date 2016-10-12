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ضبط صاحب ثلاجة سلع غذائية بحوزته طن لحوم منتهية الصلاحية بالسيدة زينب

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ضبط صاحب ثلاجة سلع غذائية بحوزته طن لحوم منتهية الصلاحية بالسيدة زينب ضبط صاحب ثلاجة سلع غذائية بحوزته طن لحوم منتهية الصلاحية بالسيدة زينب

>كتب عبد الرحمن سيد

ألقت مباحث والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب ثلاجة للحوم والسلع الغذائية، لقيامه ببيع المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمى للمواطنين بمنطقة السيدة زينب، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

 

 

وردت معلومات لضباط التموين، بقيام صاحب ثلاجة غير مرخصة بالسيدة زينب بحيازة سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مقلدة لكبرى شركات الأغذية، تمهيدًا لطرحها فى الأسواق معرضًا صحة المواطنين للخطر.

 

 

 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية يرافقها فريق من التفتيش بوزارة الصحة، وتمت مداهمة المكان المتحرى عنه وضبط طن و372 كيلو سلع غذائية (لحوم - اسماك - أجزاء وجلود دواجن) غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية، وتم ضبط صاحبه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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مصر 365

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