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ضبط ماكينة تموين سيارات و1000 لتر سولار داخل مخزن بدون ترخيص فى القليوبية

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ضبط ماكينة تموين سيارات و1000 لتر سولار داخل مخزن بدون ترخيص فى القليوبية ضبط ماكينة تموين سيارات و1000 لتر سولار داخل مخزن بدون ترخيص فى القليوبية

>القليوبية - خالد حجازى

فى حيلة جديدة من ضعاف النفوس الذين يسعون إلى الثراء عن طريق التلاعب بقوت الشعب واستغلال الدعم المقدم من الدولة، استأجر عاطل مخزنا بإحدى قرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وقام بشراء ماكينة عداد تموين السيارات مثل المتواجدة فى محطات الوقود، وبدأ فى تخزين السولار المدعم من محطات المجاورة له داخل المخزن، ومن خلال خزان تم توصيل خراطيم ماكينة التموين وبدأ فى بيع السولار بالسوق السوداء، لتحقيق مكاسب مالية من فارق السعر لأصحاب الجرارات وماكينات الرى بقرى شبين القناطر.

 

ونجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط 1000 لتر سولار بالماكينة الخاصة بعمليات تموين السيارات بعد أن وردت معلومات للعميد محمد الهادى رئيس مباحث التموين بالقليوبية، مفادها قيام "عواد ع أ" 46 سنة، مقيم شبين القناطر، بوضع ماكينة تموين سيارات داخل المخزن الخاص به بناحية كفر طحا دائرة مركز شبين القناطر بدون ترخيص.

 

استهدفت حملة تموينية المخزن محل التحريات، وتم ضبط 1000 لتر ســولار وماكينة تموين سيارات، وتم إخطار اللواء مجدى عبد العال مساعد الوزير مدير أمن القليوبية، واللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، والذى أصدر تعليمات بسرعة ضبط المتهم والتحفظ على المضبوطات وإحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وتحرر المحضر رقم 25008 جنح مركز شبين القناطــــر لسنة 2016م، وجارى العرض على النيابة.


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