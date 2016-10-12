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سقوط عاطلين بحوزتهما 2000 قرص مخدر و6 "طرب حشيش" قبل تريجها بالجيزة

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سقوط عاطلين بحوزتهما 2000 قرص مخدر و6 "طرب حشيش" قبل تريجها بالجيزة سقوط عاطلين بحوزتهما 2000 قرص مخدر و6 "طرب حشيش" قبل تريجها بالجيزة

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث تأمين الطرق والمنافذ، القبض على عاطل بحوزته 2000 قرص مخدر بالعجوزة، أثناء استقلاله سيارة أجرة، حيث اشتبه رجال المباحث فى المتهم "محمد. ع"، وبتفتيش كرتونة بحوزته عثر على المضبوطات، واعترف بحيازته للأقراص المخدرة لترويجها على عملائه، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 

كما تم ضبط "أشرف. ا" عاطل، بالهرم، وبحوزته 6 طرب من مخدر الحشيش داخل مسكنه، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إخطار اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق. 


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