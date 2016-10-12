ضبط طن سلع مدعمة و15 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء علاء شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط طن سلع تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة، و15 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كان رجال مباحث التموين فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، قد شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مصنع مخللات بقرية بنى موسى مركز دمنهور، لقيامه بإنتاج كمية ( 15.500 ) طن مخللات غير مدون عليها بيانات ويشتبه أن تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

كما تم ضبط قائد السيارة رقم 61045 نقل بحيرة مقيم العامرية ثان الإسكندرية، حال تواجده بمنطقة إبنى بيتك دائرة قسم شرطة غرب النوبارية، وقيامه بتجميع كميات ( 600 ) كيلو سكر تموينى، و( 240 ) زجاجة زيت تموينى، و( 200 ) كيس مكرونة تموينية، و( 28 ) بطاقة تموينية ذكية بالسيارة قيادته لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وبمواجهة المتهم أقر بحصوله على السلع المشار إليها من محل تموينى ملك "رضا ع س" بمدينة النوبارية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.