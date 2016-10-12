وزير التخطيط يشارك بمؤتمر دولي عن الخدمة المدنية في فرنسا

توجه الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، إلى فرنسا.

وتأتي زيارة العربي إلى فرنسا، للمشاركة في مؤتمر دولي للخدمة المدنية، والذي يبدأ جلساته غدًا الخميس، والمقرر انعقاده على مدار يومين.

وأوضح العربي، أنه تلقى دعوة رسمية من وزير الخدمة المدنية الفرنسية، لحضور المؤتمر الذي يضم كافة شبكات، ومعاهد التدريب الإداري في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أنه سيشهد حضور مُكثف من الوزراء المعنين بالخدمة المدنية بالعالم.

وأشار وزير التخطيط، إلى أن مصر تشارك بأكثر من ملف بالمؤتمر، حيث يُعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب الدولية، ومن المقرر الحديث عن تجربة مصر في هذا الشأن، حيث ستعرض تجربتها في قانون الخدمة المدنية والآثار مترتبة عليه بجانب عرض خطة الإصلاح الإداري، تطوير الخدمات الحكومية، وربط وتكامل قواعد البيانات وخطط التدريب.

وأضاف الوزير :”أننا نركز حاليًا على تدريب موظفي الحكومة ومنحهم الخبرات اللازمة لتطوير أدائهم بما يسهم في تنمية الموارد البشرية”.

أ ش أ