وصول شحنة ذرة من أوكرانيا إلى ميناء الإسكندرية

وصلت ميناء الإسكندرية الباخرة “شينج كينج”، اليوم الأربعاء، قادمةً من أوكرانيا، وعلى متنها شحنة ذرة تزن 38 ألف طن.

وأوضح رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أنه تم تفريغ حمولة الباخرة في صوامع الغلال بعد إنهاء الإجراءات القانونية وفحصها، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لتبخيرها وإرسالها للمحافظات الأخرى.

وأضاف الغندور، أن النظام الإلكتروني سجل تداول وخروج ودخول حوالي 10 آلاف شاحنة تحمل بضائع عامة بالميناء خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكد أن عمليات مغادرة السفن والبواخر – التي تحمل أعلام دول مختلفة – وكذا وصولها ورسوها على الأرصفة تسير بشكلٍ طبيعي مع ارتقاء مستوى الأداء، ونظم العمل بجميع الإدارات.

أ ش أ