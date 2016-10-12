مدير إدارة التجنيد: الإعداد الجيد من أهم عوامل اجتياز اختبارات التطوع

أكد اللواء محى الدين كمال، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، على إن الثقة والإعداد الجيد من أهم عوامل اجتياز جميع الاختبارات بنجاح للمتقدمين للتطوع بالقوات المسلحة.

وأضاف مدير التجنيد على كل يرغب فى التطوع وتنطبق عليه الشروط التقدم لسحب الملفات والتأكد من تقديم الملف لمنطقة التجنيد والتعبئة التابع لها المتقدم للتطوع.

وأوضح أن من ضمن الشروط ألا يكون المتقدم للتطوع متخلفًا عن التجنيد أو سبق له الحصول على شهادة معاملة تجنيدية غير لائق طبيًا، والالتزام بالتوقيتات والأماكن المحددة للاختبارات، وهى من سمات الشاب الجاد الراغب فى نيل شرف الالتحاق بالقوات المسلحة.

وحذر مدير التجنيد الشباب بعدم التعامل مع أى شخص من خارج منطقة التجنيد يوهمهم بقدرته على الحصول على الملف بالنيابة عنهم، ومعاونته لهم فى اجتياز الاختبار.