زحام مرورى يؤخر وزير السياحة عن طائرته المتجهة لإيطاليا

أدى زحام شديد فى طريق المطار صباح اليوم الأربعاء، إلى تأخر وزير السياحة يحيى راشد عن موعد طائرته، التى كانت متجهة إلى إيطاليا للمشاركة فى فعاليات معرض TTG INCONTRI المزمع عقده فى مدينة ريمينى الإيطالية، خلال الفترة من 13 إلى 15 من أكتوبر الجارى.

ويترأس راشد الوفد السياحى المصرى المشارك، ويعقد العديد من اللقاءات المهنية والإعلامية على هامش المشاركة فى المعرض، وتم تأجيل موعد رحلة الوزير إلى الساعة الواحدة ظهر اليوم إلى مدينة ميلانو ومنها سيستقل القطار إلى مدينة ريمينى الإيطالية للمشركة فى فعاليات المؤتمر.